КХЛ не учитывала долг «Адмирала», клуб зарезервировал деньги и ждёт решения суда

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал, почему лига не учитывала долгов «Адмирала» за предыдущий сезон при оценке нынешних задолженностей клубов.

«Адмирал» фактически сохраняет долг с прошлого сезона. В этом сезоне задолженностей перед игроками нет, финансовых сложностей клуб не испытывал. Что касается прошлого долга, то мы встречались с губернатором Приморского края Олегом Николаевичем Кожемяко. Мы с ним договорились, он выполнил обещание.

Они предоставили нам финансовые документы, подтверждающие, что клуб зарезервировал необходимую сумму до того момента, пока не закончатся следственные действия СК РФ по тем решениям о выплатах, которые сейчас являются предметом долга. В случае, если будет принято решение, что эти долги нужно будет выплачивать по суду, у клуба есть вся необходимая сумма.

Она немедленно будет выплачена сразу после решения суда. Поэтому лига не учитывала эту задолженность как препятствие возможности предоставления финансовых гарантий и невыполнения пунктов регламента», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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