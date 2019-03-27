Величкин: cчитаю, что скрытую аренду в КХЛ надо узаконить

Вице-президент ХК «Металлург» Мг Геннадий Величкин подвёл итоги заседания, на котором были подведены итоги регулярного чемпионата и намечены контуры следующего сезона.



«Главное, что нет никаких революций и потрясений: лига идёт по тому проекту развития, который был согласован ранее. На данный момент, считаю, хорошо, что состав участников КХЛ на будущий сезон сохранится. Другой вопрос, что делать с теми, кто уже покинул лигу? Они имеют все шансы вернуться, но им надо выполнить все условия. Также считаю важным решением введение не только жёсткого потолка, но жёсткого пола зарплат. Тем самым мы сохраним для лиги топ-игроков, которых могут подписать другие клубы.



Считаю, что скрытую аренду надо узаконить. Почему некоторые клубы были против? Потому, что они, как говорят в народе, работают на дядю. Мы берём молодого игрока, доводим его до кондиции, а его потом забирает другой клуб. Пусть он платит за доводку этого хоккеиста. Если хоккеист в будущем перейдёт в ещё один клуб, то этот клуб должен платить уже и за подготовку команде, которая его воспитала, и второму – который довёл его до уровня мастера.



Клубы-должники – это болезнь. Но она постепенно лечится, всё меньше клубов должны хоккеистам и персоналу. И панацея – это как раз жёсткий потолок зарплат. Я предлагал, если задержка составляет два месяца, то хоккеист пишет письмо в лигу и автоматически становится неограниченно свободным агентом», – цитирует Величкина официальный сайт КХЛ.

КХЛ создаст рабочую группу для урегулирования скрытой аренды игроков