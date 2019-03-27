Кугрышев: не хочу вспоминать об «Авангарде», это пройденный этап

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал предстоящую серию с «Авангардом». Хоккеист выступал за омский клуб в прошлом сезоне.



«Финал конференции — это всегда положительные эмоции. Все сами всё понимают, поэтому дополнительного ничего нет. Проблем с перестроением в звеньях никаких нет. Как тренер скажет, так и будет. Тем более видите, то кто-то травмируется, то дисквалификацию получит, поэтому проблем никаких нет. Главное — на сто процентов всем работать, выкладываться, и всё нормально будет.



В чём различия атмосферы в «Салавате» и «Авангарде»? В каждой команде своя атмосфера, нет похожей. Это две разные команды. В том году не могу сказать, что в Омске что-то было плохо. Это пройденный этап. Не хочу об этом говорить и вспоминать. Сейчас у нас хорошая, здоровая атмосфера, все идём к одной цели», — приводит слова Кугрышева «Горобзор».

Где будут играть лучшие свободные агенты КХЛ? Список серьёзный Кто-то может уехать в НХЛ или Европу, другие останутся в своих нынешних командах. За некоторых хоккеистов будет драка среди клубов КХЛ.