Фролов — о смерти Началовой: присутствие на похоронах — не настолько важная вещь

Хоккеист Александр Фролов рассказал, по какой причине отсутствовал на похоронах гражданской жены — Юлии Началовой.



«Друг прислал сообщение и сказал, что Юля ушла. Я был обескуражен, не мог в это поверить. Когда всё это произошло, я был в Лос-Анджелесе. Мы расстались три года назад и после этого практически не виделись. В принципе, я с ней простился. Присутствие на похоронах — не настолько важная вещь. Гораздо важнее, как ты относишься к человеку. Это личное, это между мною и Юлей», — сказал Фролов в эфире программы «Пусть говорят».



Российская певица Юлия Началова умерла на 39-м году жизни. Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

Бывшую жену Алдонина и Фролова певицу Юлию Началову похоронили в Москве