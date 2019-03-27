Д. Стаал — о Свечникове: паренёк умеет играть, за ним интересно наблюдать

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал оценил игру российского форварда команды Андрея Свечникова.



«Паренёк умеет играть, и впереди у него длительная карьера. С ним интересно играть и за ним интересно наблюдать», — приводит слова Стаала официальный сайт НХЛ.



24 марта второй номер драфта НХЛ 2018 года вышел на единоличное третье место в истории лиги по голам для игроков из Европы в возрасте до 19 лет, превзойдя результат знаменитого чеха Яромира Ягра.

Кроме того, Андрей установил клубный рекорд и стал первым игроком в истории франшизы, с учётом выступлений за «Хартфорд Уэйлерз», кому удалось отличиться в овертайме в возрасте 18 лет — он забил победный гол в игре с «Монреаль Канадиенс» (2:1 ОТ).