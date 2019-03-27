Фролов: никогда не подавал в суд на Началову, иск предъявили мне

Хоккеист Александр Фролов отметил, что никогда не подавал в суд на гражданскую жену — Юлию Началову, которая умерла на 39-м году жизни.



«История началась три месяца назад, очень запутанная история. Я успел послать юристов в Нижний Новгород. Ни разу не обращался в суд с иском против Юли. Я не предъявлял ей никаких исков, обвинений и требований. Более того, иск предъявили мне.



Некая организация предъявила меня иск с требованием выплатить 26 млн рублей. Она сообщила, что якобы выкупила мой долг у Юли за 15 млн и забрала на него права. Иск был подан в Нижнем Новгороде с нарушением нормы права.



У нас есть совместная недвижимость, приобретённая лет пять назад. Я не подвал никаких исков. Существует лишь грязная история с организацией, которая пытается отсудить у меня 26 млн рублей. Долгов у Юли передо мной нет, и у меня перед ней нет», — сказал Фролов в программе «Пусть говорят».

Ранее СМИ сообщали, что Фролов выплатил певице, артистке и телеведущей 20 млн рублей в качестве компенсации за половину квартиры. Отношения Началовой и Фролова длились с 2011 по 2016 год, а после разрыва хоккеист предъявил претензии по поводу выплаченных за половину квартиры денег, но Началова заявила, что не получала их, в результате чего Александр подал заявление в суд.

Александр Фролов не пришёл на похороны Юлии Началовой