Уильямс: Свечников способен огрызнуться и постоять за себя

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс поделился мнением об игре одноклубника Андрея Свечникова.



«Обычно молодому парню не приходится говорить, что ему надо немного расслабиться. Но в случаем со Свечниковым это актуально, потому что он продолжает тренироваться после матчей и тренировок. И если Андрея нет на льду, значит, он занимается где-то на арене.



Цифры это цифры, но важно и то, как он играет, как себя держит на льду. Это мужчина, которого никто не опекает. Он сильный и сам способен постоять за себя. Обычно это приходит с возрастом, но у него это есть уже сейчас. Он способен огрызнуться, поэтому соперник знает, что при помощи физической игры не может просто выключить его из игры», — приводит слова Уильямса официальный сайт НХЛ.

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