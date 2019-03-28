Великолепное спасение Хенрика Лундквиста клюшкой на линии ворот

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Бостон Брюинз» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

Голкипер гостей Хенрик Лундквист отразил 26 бросков из 32, но отметился великолепным сейвом в середине первого периода. Крис Вагнер бросал уже по, казалось, пустым воротам, но шведский вратарь успел преградить полёт шайбы клюшкой.

Посмотреть видео момента можно в YouTube на канале Sportsnet.

Главным героем встречи стал форвард хозяев Давид Пастрняк, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи. Заброшенные шайбы также на счету Джейка Дебраска, Патриса Бержерона и Чарли Макэвоя. У гостей дубль оформил Мика Зибанеджад, гол в активе Райана Строума.

«Бостон» одержал пятую победу в шести матчах и закрепился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 103 очка. «Рейнджерс» — 12-е с 71 баллом. Они потерпели семь поражений в восьми встречах.