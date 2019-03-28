Бенн — о Худобине: Добби вышел неразогретым, но действовал здорово

Капитан «Даллас Старз» Джейми Бенн оценил игру голкипера команды Антона Худобина в матче с «Калгари Флэймз» (2:1). Россиянин начал встречу на скамье запасных, но был вынужден выйти на лёд после травмы Бена Бишопа. Худобин отразил 15 из 16 бросков.



«Оба наших вратаря сыграли отлично. Добби (прозвище Худобина. — Прим. «Чемпионат») вышел на матч неразогретым, но действовал здорово. После травмы Бишопа у команды было примерно три минуты, чтобы перегруппироваться. Мы хотели приложить необходимые усилия ради успеха Худобина», — приводит слова Бенна официальный сайт «Далласа».



В этом сезоне Худобин провёл 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ (33 — в стартовом составе). На его счету 14 побед и 16 поражений.

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