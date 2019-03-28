Тренер «Далласа»: вся команда пропитана энергией Радулова

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери прокомментировал игру нападающего команды Александра Радулова. В матче с «Калгари Флэймз» (2:1) россиянин забил великолепный гол, совершив сольный проход через всю площадку.



«Радулов демонстрирует очень интенсивный хоккей. Команда буквально пропитана его энергией. Он очень хочет в плей-офф. Это отчётливо видно по тому, как Александр разговаривает с одноклубниками на скамейке. Команда действует в интенсивном ключе, но при этом старается сохранять спокойствие», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «Далласа».



32-летний нападающий в третий раз в карьере сумел забросить 25 шайб по ходу регулярного чемпионата НХЛ. Лучший результат Александра зафиксирован в прошлом сезоне — 27 голов. В сезоне-2007/08 Радулов, выступая за «Нэшвилл Предаторз», записал на свой счёт 26 заброшенных шайб.

Радулов впервые за карьеру в НХЛ набрал 60 очков в двух сезонах подряд