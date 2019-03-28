Морозов: уровень МЧМ хуже КХЛ — все просто вкидывают шайбу и бегут за ней

Защитник новосибирской «Сибири» Илья Морозов поделился впечатлениями от выступления на молодёжном чемпионате мира-2019.



«Дебют за „Сибирь“? До этого меня вызывали на какие-то матчи КХЛ, но я там сидел на лавке запасным нападающим, а здесь пригласили на выезд. Матч с «Нефтехимиком» складывался неудачно, уже к середине первого периода мы уступали 0:4. И главный тренер вдруг крикнул: «Морозов – выходи!» Получилось достаточно неожиданно и первую смену я откатал слишком робко, даже попался на приём. Но потом вкатился, начал попадать в состав и на другие игры.



МЧМ? Помогло, что я уже провёл приличное количество матчей в КХЛ. Уровень хоккея ниже, чем в нашей лиге. Может, какие-то отдельные игроки и быстрее, но по степени мышления – всё хуже: просто вкидывают шайбу и бегут за ней. Канадцы и американцы несколько отличаются, побольше играют в пас, действуют в комбинационном ключе», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.

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