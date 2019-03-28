«Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с Крикуновым

Московское «Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе команды.



68-летний Крикунов принял управление «Динамо» в октябре 2018 года. Под руководством опытного специалиста «Динамо» завоевало пятое место в Западной конференции КХЛ и в плей-офф добралось до второго раунда, где потерпело поражение от ЦСКА (1-4).



«Динамо» становилось с Крикуновым чемпионом России 2005 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2006 года. В сборной России Крикунов выигрывал бронзу чемпионата мира 2005 года, а также занимал четвёртое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Крикунов: видно, с кем можно двигаться дальше, а с кем нужно расставаться