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«Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с Крикуновым

«Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с Крикуновым
Хоккей / КХЛ

Московское «Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым, сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе команды.

68-летний Крикунов принял управление «Динамо» в октябре 2018 года. Под руководством опытного специалиста «Динамо» завоевало пятое место в Западной конференции КХЛ и в плей-офф добралось до второго раунда, где потерпело поражение от ЦСКА (1-4).

«Динамо» становилось с Крикуновым чемпионом России 2005 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2006 года. В сборной России Крикунов выигрывал бронзу чемпионата мира 2005 года, а также занимал четвёртое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине.

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