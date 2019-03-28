Бучневич: я прошу партнёров отдавать мне шайбу и открываться около ворот

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился мнением об изменениях в своей игре. До перерыва на Матч звёзд на счету форварда было всего 39 бросков в 32 матчах (1,22 за игру), после перерыва — 69 в 27 (2,55). Всего в активе россиянина 34 (18+16) очка в 59 играх.



«Возросшая результативность? В последних матчах, если у нас что-то не получается, я прошу: «Дайте мне шайбу и открывайтесь около ворот. Я попытаюсь вас найти». Стараюсь создать пространство для партнёров, чтобы им можно было этим воспользоваться. Очень часто такой подход прекрасно работает», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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