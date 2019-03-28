И. Воробьёв — об отменённом голе Кетова: с такой ситуацией не сталкивался

Главный тренер СКА Илья Воробьёв после первой встречи серии с ЦСКА (1:2) прокомментировал незасчитанную шайбу Евгения Кетова. Судьи отменили гол «армейского» нападающего из-за «визуальной помехи вратарю» со стороны Антона Белова.



«С такой ситуацией, как в отменённом голе Белова, когда судьи определили визуальную помеху вратарю, не сталкивался, но смысл сейчас? Решение принято», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Счёт был открыт на 15-й минуте — точным броском отметился защитник петербургского клуба Динар Хафизуллин. Через три минуты московский коллектив восстановил равновесие на табло, гол в актив записал форвард Александр Попов. На 28-й минуте ЦСКА вышел вперёд благодаря шайбе, заброшенной Михаилом Григоренко после великолепной передачи Кирилла Капризова.

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