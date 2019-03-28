М. Григоренко: ЦСКА не ожидал такой игры, СКА создал больше моментов

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко подвёл итоги первой встречи серии со СКА (2:1).



«Не сказать, что мы ожидали такой игры. СКА создал больше моментов, Сорокин сыграл здорово. Думаю, что не все довольны сегодняшней игрой, могли лучше. Но выиграли, это сейчас самое главное. Следующий матч надо начинать получше и не удаляться. Со СКА нельзя столько играть в меньшинстве.



В эпизоде с моим голом вся атака получилась красивой. Капризов двух игроков свёл, отдал, а я хорошо попал. Не сказал бы, что мы в концовке физически просели. Просто мы вели, а СКА старался забить. Нормальное явление для концовки.



Не знаю, была ли помеха нашему вратарю в эпизоде с отменённым голом СКА, я повтора не видел. Наш видеотренер здорово сработал. Хорошо, что не засчитали. Гол Попова меня не удивил. Я второй год с Сашей в команде. Он в отличной форме. Он один из наших самых быстрых игроков», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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