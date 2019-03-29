Драйзайтль впервые в карьере набрал 100 очков, он отстаёт от Овечкина на 2 гола

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на выезде в серии буллитов взял верх над «Эдмонтон Ойлерз» — 3:2. Два очка набрал немецкий нападающий «нефтяников» Леон Дразайтль. На пятой минуте он отличился сам, а в начале второго периода помог забить Коннору Макдэвиду. Впервые в карьере Леон преодолел планку в 100 баллов. В текущем сезоне это также удалось Никите Кучерову, Макдэвиду и Патрику Кейну.

Посмотреть видео гола Драйзайтля можно на официальном сайте лиги.

Теперь на счету Леона 101 очко – 47 голов и 54 результативные передачи. Драйзайтль закрепился на втором месте в снайперской гонке. Он отстаёт от Александра Овечкина на две шайбы. В последних четырёх матчах в активе форварда 10 (4+6) баллов.