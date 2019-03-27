Овечкин: мне хочется забить 50 голов. Впереди у нас ещё пять матчей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» прокомментировал 49-й гол в сезоне.

«Конечно, мне хочется добраться до отметки 50 голов, это было бы здорово. Но у нас впереди ещё пять матчей. Сегодня вечером у меня было много моментов, чтобы забить, но я использовал один. В последних играх не получается реализовывать свои шансы. Но это был важный гол с точки зрения командного результата, и я счастлив. Вы видели, как непросто складывался матч, нам приходилось обороняться. Обеим командам нужны очки», — заявил Александр после встречи.

Этот гол стал для Овечкина 656-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, он вышел на 13-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, повторив результат Брендана Шенахена. Следующей целью для Александра являются позиции Люка Робитайла (668).

Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число