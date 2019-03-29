«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Лос-Анджелес»

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома в серии буллитов взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл форвард «королей» Остин Вагнер. Во втором периоде «Ванкувер» не только восстановил равновесие, но и вышел вперёд. Отличились Александер Эдлер и Брок Бёзер. На 52-й минуте счёт сравнял Адриан Кемпе. Победу канадскому клубу в серии буллитов принёс Таннер Пирсон.

Николай Голдобин и Илья Ковальчук участия в матче не принимали. Куинн Хьюз в дебютном матче отметился результативной передачей

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений и закрепился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Лос-Анджелес» (65) – последний.