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«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Лос-Анджелес»

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений, обыграв по буллитам «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома в серии буллитов взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

Счёт в середине второго периода открыл форвард «королей» Остин Вагнер. Во втором периоде «Ванкувер» не только восстановил равновесие, но и вышел вперёд. Отличились Александер Эдлер и Брок Бёзер. На 52-й минуте счёт сравнял Адриан Кемпе. Победу канадскому клубу в серии буллитов принёс Таннер Пирсон.

Николай Голдобин и Илья Ковальчук участия в матче не принимали. Куинн Хьюз в дебютном матче отметился результативной передачей

«Ванкувер» прервал серию из трёх поражений и закрепился на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков. «Лос-Анджелес» (65) – последний.

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НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 2
0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 – Вагнер (Макдермид, Амадио) – 12:56 (5x5), 1:1 – Эдлер (Петтерссон, Хорват) – 34:07 (5x4), 2:1 – Бёзер (Хьюз, Шенн) – 35:03 (5x5), 2:2 – Кемпе (Льюис) – 51:47 (5x5), 3:2 – Пирсон – 65:00 ( ПБ)
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