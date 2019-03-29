Барков — четвёртый финский игрок в истории НХЛ, набравший 90 очков за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз» — 5:2.



Капитан «пантер» Александр Барков записал на свой счёт две результативные передачи. Теперь в активе финского хоккеиста 34 заброшенные шайбы и 56 голевых передач в 78 матчах нынешнего сезона. Барков стал четвёртым финном, сумевшим достичь отметки в 90 очков за регулярный чемпионат. Он присоединился к Яри Курри (8 раз набирал не менее 90 очков), Теэму Селянне (6) и Оли Йокинену.



Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 16 минут 2 секунды, забросил одну шайбу, отдал две голевые передачи и получил звание первой звезды встречи. Кроме того, он заработал показатель полезности «+2».

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