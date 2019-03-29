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Передача Анисимова помогла «Чикаго» нанести «Сан-Хосе» 7-е поражение кряду

Передача Анисимова помогла «Чикаго» нанести «Сан-Хосе» 7-е поражение кряду
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4. За первые 40 минут игры команды забили девять голов на двоих.

В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт, достигший отметки в 40 голов за сезон. Также отличились Коннор Мёрфи, Джонатан Тэйвз и Крис Куниц. У «акул» 3 (1+2) очка набрал Томаш Гертл. Заброшенные шайбы в активе Лукаша Радила, Густава Нюквиста и Тимо Майера.

На счету Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «+2», 2 блок-шота и 62% выигранных вбрасываний за 17.03 на льду (2.19 – в меньшинстве).

«Чикаго» одержал вторую победу в трёх матчах и с 78 очками закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (95) потерпел седьмое поражение кряду, но остался на второй позиции.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
4 : 5
1:3, 3:2, 0:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 – Дебринкэт (Тэйвз, Кейн) – 04:10 (5x3), 0:2 – Мёрфи (Саад, Анисимов) – 06:19 (5x5), 0:3 – Тэйвз (Саад, Густафссон) – 10:59 (5x5), 1:3 – Радил (Гертл, Бёрнс) – 11:59 (5x5), 2:3 – Нюквист (Гертл, Лабанк) – 22:33 (5x4), 2:4 – Дебринкэт (Строум, Кагун) – 24:21 (5x5), 3:4 – Гертл (Торнтон, Кутюр) – 26:29 (5x3), 4:4 – Майер (Кутюр, Нюквист) – 36:06 (5x5), 4:5 – Куниц (Кейн, Густафссон) – 38:08 (5x5)
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