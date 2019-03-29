Передача Анисимова помогла «Чикаго» нанести «Сан-Хосе» 7-е поражение кряду

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде взял верх над «Сан-Хосе Шаркс» — 5:4. За первые 40 минут игры команды забили девять голов на двоих.

В составе победителей дубль оформил Алекс Дебринкэт, достигший отметки в 40 голов за сезон. Также отличились Коннор Мёрфи, Джонатан Тэйвз и Крис Куниц. У «акул» 3 (1+2) очка набрал Томаш Гертл. Заброшенные шайбы в активе Лукаша Радила, Густава Нюквиста и Тимо Майера.

На счету Артёма Анисимова результативная передача, показатель полезности «+2», 2 блок-шота и 62% выигранных вбрасываний за 17.03 на льду (2.19 – в меньшинстве).

«Чикаго» одержал вторую победу в трёх матчах и с 78 очками закрепился на 11-м месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сан-Хосе» (95) потерпел седьмое поражение кряду, но остался на второй позиции.