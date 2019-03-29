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Дастин Браун стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по матчам в НХЛ

Дастин Браун стал рекордсменом «Лос-Анджелеса» по матчам в НХЛ
Хоккей / НХЛ

В предпоследнем матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Ванкувер Кэнакс» дома в серии буллитов взял верх над «Лос-Анджелес Кингз» — 3:2.

Нападающий «королей» Дастин Браун провёл 1112-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ (все — в составе калифорнийского клуба) и вышел на первое место в истории франшизы. Американский хоккеист опередил Дейва Тейлора (1111).

Счёт в середине второго периода открыл форвард «королей» Остин Вагнер, но во втором периоде «Ванкувер» не только восстановил равновесие, но и вышел вперёд. Отличились Александер Эдлер и Брок Бёзер. На 52-й минуте счёт сравнял Адриан Кемпе. Победу канадскому клубу в серии буллитов принёс Таннер Пирсон.

Нападающий Илья Ковальчук участия в матче не принимал.

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