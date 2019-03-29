Тренер «Далласа»: плохо провели первый период, но Худобин оставил нас в игре

Главный тренер «Даллас Старз» Джим Монтгомери проанализировал игру команды в выездном матче с «Эдмонтон Ойлерз» (3:2 Б) и оценил действия голкипера Антона Худобина.



«Даллас» не лучшим образом провёл первый период, но Добби (прозвище Худобина. — Прим. «Чемпионата») оставил нас в игре. После этого команда прибавляла с каждым периодом. Думаю, что ребята хотят не просто выйти в плей-офф, но и сыграть там в правильном ключе», — приводит слова Монтгомери официальный сайт «звёзд».



Худобин отразил 40 бросков из 42 и одержал 15-ю победу в нынешнем сезоне. В предыдущей встрече с «Калгари Флэймз» (2:1) россиянину пришлось вступать в игру по ходу матча из-за травмы Бена Бишопа, который должен вернуться в строй со дня на день.

Бенн — о Худобине: Добби вышел неразогретым, но действовал здорово