Тренер «Питтсбурга»: Малкин и Летанг должны восстановиться к старту плей-офф

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оптимистично смотрит на процесс восстановления травмированного нападающего Евгения Малкина и защитника Криса Летанга.



«Мы ожидаем, что эти парни будут стремительно восстанавливаться. Есть большое воодушевление, глядя на то, как идёт процесс, они должны быть готовы к плей-офф», — приводит слова Салливана Pittsburgh Tribune-Review.



Напомним, что Малкин не играет уже пять матчей из-за травмы верхней части тела, полученной во встрече с «Сент-Луисом» 17 марта. Летанг пропустил последний матч против «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за травмы плеча и, вероятно, не примет участия в ближайшей игре с «Нэшвиллом». Кроме этого, близок к возвращению защитник Олли Мяяття, пропустивший 21 матч из-за травмы плеча.

Салливан: Малкина сложно заменить. Он — элитный хоккеист, этим всё сказано