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Салливан: Малкина сложно заменить. Он — элитный хоккеист, этим всё сказано

Салливан: Малкина сложно заменить. Он — элитный хоккеист, этим всё сказано
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан после игры с «Филадельфией Флайерз» (1:2 ОТ) прокомментировал отсутствие нападающего Евгения Малкина. Россиянин пропустил дерби Пенсильвании и выбыл из строя на несколько недель из-за травмы верхней части тела.

«Малкина сложно заменить. Он — элитный хоккеист, и это говорит само за себя. Что касается дальнейших событий, посмотрим, как они будут разворачиваться. Решения будем принимать в зависимости от складывающихся обстоятельств», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

В матче с «Филадельфией» место Малкина в тройке с Филом Кесселом и Брайаном Растом занял Тедди Блюгер. Совсем недавно Евгений набрал 1000-е очко в карьере, и в нынешнем регулярном чемпионате он является вторым бомбардиром команды (71 очко в 66 матчах), уступая только Сидни Кросби (92).

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