А. Семёнов: «Авангарду» повезло, а с судьями спорить я не могу

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов поделился мнением о первом матче серии с «Авангардом» (3:4 ОТ, 0-1 в серии).



«Считаю, что «Авангарду» повезло. Мы не реализовали много моментов, а им повезло больше в овертайме. Будем смотреть, анализировать игру, думаю, что следующий матч будет иным. Мы знаем, что «Авангард» хорошо играет в большинстве, сегодня мы, наверное, немного не так сыграли. Моё удаление в первом периоде? Я не могу спорить с судьями. Мы сегодня ноль раз играли в большинстве, но вы же знаете, куда с этим обращаться.



Удаление в овертайме? Не знаю, может шайба на ребро встала, тут некого винить. Агрессия Ткачёва не удивила. Ребят, он может. Во время видеопросмотра надеялись, конечно, был шанс зацепиться. Сам момент не видел. Конечно, тяжело было играть без Бурмистрова и Кадейкина. Они очень нам помогают, в меньшинстве и в большинстве. Надеюсь, что Кадейкин выйдет на следующий матч. Сейчас с ним всё нормально. Мы забивали красиво, а у соперника мусорные голы? Это плей-офф, много залетает «грязных» голов. Наверное, нам нужно больше работать перед воротами.



В плей-офф «Салавату» удалось сплотиться командой, друг друга дополняем, помогаем. Отсюда и преображение в плей-офф. Но мы особо не обращали внимание, что говорили в регулярке про нас и про нашего тренера», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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