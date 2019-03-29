Хартли: тройки Деарне и Кемппайнена — самые сильные в лиге

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после матча с Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) оценил игру звена Давида Деарне, которое противостояло тройке Йоонаса Кемппайнена.



Ребята — молодцы, тройка Деарне отлично постаралась в игре против звена Кемппайнена. Эти два звена можно оценить как самые сильные в лиге. И тройка Кемппайнена действует здорово, и звено Деарне. Остались лишь четыре команды, и Уфа постаралась, чтобы быть здесь. Мы тоже выбили действующего чемпиона, а затем победителя дивизиона. Никто не оказался здесь случайно. Выигрывают прежде всего болельщики, которые становятся свидетелями невероятных матчей как в нашей серии, так и в серии ЦСКА — СКА.



У каждой команды есть свой стиль игры, своя система и свой план на игру. Нам повезло, что мы сегодня забросили при игре «пять на три», в равных составах со вбрасывания, в большинстве. Если дважды реализуешь большинство, это увеличивает твои шансы одержать победу. Так и произошло. Наше большинство прогрессирует, где-то за 10–15 матчей до плей-офф ребята начали понимать, как нужно действовать. Поэтому этот компонент нам принёс сегодня результат», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Деарне: «Салават Юлаев» — мощный соперник, будет война