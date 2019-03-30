Ткачёв — о матче с «Авангардом»: такое поражение не надломит, ничего критичного

Нападающий «Салавата Юлаева» Владимир Ткачёв считает, что поражение со счётом 3:4 ОТ в первом матче серии с «Авангардом» не надломит уфимскую команду.



«Чуть-чуть не повезло нам. Второй гол? Кугрышев — хороший игрок, ничего удивительного в его передаче нет. Настраиваюсь, как на обычные игры, нет никакой мотивации кому-то что-то доказывать. Мы можем больше, нужно лучше реализовывать моменты. Готовимся дальше, ничего ещё не потеряно. Такое поражение не надломит, «Металлургу» первый матч проиграли в овертайме, ничего критичного не случилось. На нас ничто не давит, просто выходим и выполняем свою задачу, играли друг за друга — вот весь наш успех», — приводит слова Ткачёва пресс-служба КХЛ.



Второй матч серии состоится в Балашихе 31 марта.

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