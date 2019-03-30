СКА проиграл ЦСКА девятый раз подряд

Московский ЦСКА на домашней арене одержал победу над петербургским СКА во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции, встреча завершилась со счётом 3:1. Общий счёт в серии стал 2-0 в пользу подопечных Игоря Никитина, следующие две игры противостояния пройдут в Санкт-Петербурге.



СКА потерпел девятое подряд поражение от ЦСКА и шестое — в нынешнем сезоне.



Счёт был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 37-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от форварда Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили отставание, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним в матче.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.