Шалунов: не напоминайте о девяти подряд победах над СКА

Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов поделился впечатлениями от второй игры серии со СКА (3:1, 2-0 в серии).



«Не засчитали мою шайбу, и ладно. Главное, что команда победила. Тяжёлые игры со СКА, силы у нас в конце матча не кончаются. Их ещё у ЦСКА предостаточно, просто так получается. Мы разобрали прошлую игру, сделали выводы. Не скажу вам, какие выводы.



Оба вратаря СКА в порядке. Наш план не менялся в зависимости от того, кто у них в воротах. Мы играем в свою игру. Девять подряд побед над СКА? Не напоминайте», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт был открыт на 13-й минуте — со второй попытки нападающий хозяев Кирилл Капризов пробил голкипера СКА Игоря Шестёркина. На 31-й минуте ЦСКА упрочил преимущество в счёте благодаря рикошету от нападающего Грега Скотта. В концовке второго периода гости сократили разрыв в счёте, автором точного броска стал Никита Гусев. На 50-й минуте форвард ЦСКА Иван Телегин забил гол, ставший последним.

Девятое подряд. СКА в нокдауне, а ЦСКА мчит к финалу Кубка Гагарина Вы не поверите, но забил даже Иван Телегин. Впервые в плей-офф за три года.