Бучневич забил 20-й гол в сезоне и продлил серию с очками до семи игр

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич отметился результативным броском в ходе первого периода выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз».



Российский хоккеист забросил 20-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. Кроме того, Павел продлил результативную серию до семи игр. Личный рекорд Бучневича — восемь матчей в сезоне-2016/17.

Бучневич проводит 61-й матч в нынешнем сезоне. На счету россиянина 20 заброшенных шайб и 17 результативных передач. В предыдущем сезоне 23-летний россиянин забил 14 шайб и отдал 29 передач при показателе полезности «-3», установив личный рекорд по набранным очкам.

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Посмотреть видео гола Бучневича можно на официальном сайте НХЛ.