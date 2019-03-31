Гол Бучневича и шат-аут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.



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«Синерубашечники» открыли счёт в первом периоде стараниями Павла Бучневича. Россиянин забил 20-й гол в сезоне и продлил результативную серию до семи матчей. За три секунды до первого перерыва Райан Строум забросил вторую шайбу в ворота «лётчиков», а в третьем периоде преимущество гостей укрепил Брэди Шей.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Бучневич провёл на льду 12 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ и провёл один силовой приём. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1».

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