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Гол Бучневича и шат-аут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»

Гол Бучневича и шат-аут Георгиева помогли «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

«Филадельфия Флайерз» встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Пенсильвании и закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

«Синерубашечники» открыли счёт в первом периоде стараниями Павла Бучневича. Россиянин забил 20-й гол в сезоне и продлил результативную серию до семи матчей. За три секунды до первого перерыва Райан Строум забросил вторую шайбу в ворота «лётчиков», а в третьем периоде преимущество гостей укрепил Брэди Шей.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков и оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне. Бучневич провёл на льду 12 минут 28 секунд, нанёс два броска в створ и провёл один силовой приём. У Владислава Наместникова один бросок за 14 минут 24 секунды. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 24 минуты 27 секунд, нанёс шесть бросков и заработал показатель полезности «-1».

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НХЛ - регулярный чемпионат
31 марта 2019, воскресенье. 19:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0 : 3
0:2, 0:0, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Бучневич (Крайдер, Зибанеджад) – 16:25 (5x5), 0:2 – Строум (Хауден, Смит) – 19:57 (5x5), 0:3 – Шей (Строум, Хауден) – 47:39 (5x5)
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