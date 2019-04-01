Бобровский стал лидером сезона по количеству «сухарей», обновив личный рекорд

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Кибэнк-центр» в Баффало и закончилась с разгромным счётом 4:0 (3:0, 1:0, 0:0) в пользу гостей. Для «Блю Джекетс» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 38 бросков. В текущем регулярном чемпионате на счету вратаря 9 сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флери из «Вегас Голден Найтс». Также Бобровский обновил личный рекорд.

В 60 играх (59 – в основном составе) на счету Сергея 36 побед. До встречи с «Сэйбрз» он пропускал в среднем за матч 2,6 шайбы, отражая 91,2% бросков.