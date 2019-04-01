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Дилан Ларкин исполнил пожелание ребёнка на день рождения

Дилан Ларкин исполнил пожелание ребёнка на день рождения
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Детройт Ред Уингз» дома обыграл «Бостон Брюинз» — 6:3.

Перед матчем состоялся любопытный эпизод с участием главной звезды «Детройта» Дилана Ларкина. Американский форвард заметил плакат ребёнка, обращённый к нему.

На плакате было написано: «Контрольный список на день рождения. 1) Пирожные; 2) Подарки; 3) Билеты; 4) Фото с Диланом Ларкином #71. Это мой любимый игрок».

Напротив первых трёх пунктов была поставлена галочка, символизирующая, что эти пожелания уже реализованы.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Дилан выполнил последнее желание ребёнка, сфотографировавшись с маленькой девочкой.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Кейта Инмана.

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