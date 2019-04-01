Сергей Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня.

Главной звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта, набравший пять очков в игре с «Бостон Брюинз» (6:3). Канадский форвард оформил хет-трик и сделал две результативные передачи.

Второй звездой стал вратарь «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер, оформивший шат-аут в матче с «Миннесотой Уайлд» (4:0). Канадец отразил 39 бросков.

Третьей звездой дня признан голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. Он оформил шат-аут, отразив 38 бросков в игре с «Баффало Сэйбрз» (4:0). В нынешнем регулярном чемпионате на счету вратаря уже девять сухих матчей, по этому показателю он стал лидером сезона, обойдя Марка-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс».

Бобровский в матче с «Баффало» сделал великолепный сейв шлемом на Айкеле