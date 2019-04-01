Кэссиди: сегодня «Бостон» упустил возможность дать отдохнуть лидерам

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:6). «Бостон» потерпел третье поражение в четырёх встречах, но остался вторым в Восточной конференции.

«Мы с недостаточным уважением отнеслись к команде, которая способна забивать и хорошо играть, за что нас заставили заплатить. Мы бы хотели обеспечить себе второе место, чтобы дать отдых некоторым лидерам, но сегодня данную возможность мы упустили», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.

После первого периода «красные крылья» повели со счётом 2:0, дубль оформил Энтони Манта. Во втором игровом отрезке «Бостон» не только отыгрался, но и вышел вперёд. Голы в активе Джейка Дебраска, Брэда Маршана и Дэвида Бэкеса. В третьем периоде четыре шайбы забросил уже «Детройт». Манта оформил хет-трик, также забили Таро Хиросе (первый гол в карьере), Филип Гронек и Дилан Ларкин.