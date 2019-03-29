Битвы русских звёзд украсят плей-офф НХЛ. Турнирные расклады на Востоке

До окончания регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги остаётся восемь дней: 6 апреля будут сыграны последние матчи гладкого сезона, а 10 апреля стартует очередной розыгрыш Кубка Стэнли. Битва за последние места в плей-офф входит в завершающую стадию, и сценарии, которые могут реализоваться в последние восемь дней, дарят увлекательную интригу.

Столичный дивизион:

1. х-«Вашингтон» — 78 матчей, 100 очков.

2. «Айлендерс» — 78 матчей, 97 очков.

3. «Питтсбург» — 77 матчей, 95 очков.



Атлантический дивизион:

1. х- «Тампа-Бэй» — 77 матчей, 122 очка.

2. х-«Бостон» — 77 матчей, 103 очка.

3. «Торонто» — 77 матчей, 97 очков.



«Уайлд кард»:

1. «Каролина» — 77 матчей, 91 очко.

2. «Коламбус» — 77 матчей, 90 очков.

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3. «Монреаль» — 78 матчей, 90 очков.

4. «Филадельфия» — 77 матчей, 82 очка.

«Коламбус»: плей-офф близко, но шансы на Кубок Стэнли — ничтожны

«Синие мундиры» заметно облегчили себе жизнь, обыграв «Монреаль» в одном из важнейших матчей сезона. Команда Джона Тортореллы, которая после дедлайна выглядела крайне нестабильно (8 побед в 16 матчах), поставила себя на грань краха и заставила всех болельщиков сомневаться в правильности вектора развития. В Юрьев день генеральный менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен не стал продавать будущих свободных агентов Сергея Бобровского и Артемия Панарина, а наоборот, стал покупателем, но усиление в лице Дюшейна, Дзингела, Маккуэйда и Кинкейда долгое время не работало. В самый нужный момент «Коламбус» смог собраться, а о том, насколько эта победа облегчит «мундирам» дальнейшую борьбу, красноречиво говорят цифры.

«Коламбус» не зря рискнул с Панариным. Он забил один из главных голов сезона «Мундиры» уже на 75% в плей-офф.

По данным статистического портала Money Puck, поражение от «Монреаля» снижало шансы «Коламбуса» на попадание в плей-офф до 27%, а одержанная победа повысила их до 78,8%. Шансы «Монреаля» в случае победы над Панариным и Ко взлетали бы до 80%, но сейчас дела «хабов» достаточно печальны — на то, что они смогут обогнать «Коламбус», статистика даёт только 35%.

«С «Монреалем» мне больше всех понравилось наше четвёртое звено. Оно лучше остальных сыграло в первом периоде, самом трудном для нас. Они старались выигрывать битвы за шайбу, боролись, делали силовые приёмы. Им не было дела до раскладов, они просто бились изо всех сил. А потом все последовали их примеру», — отметил после матча наставник «Коламбуса» Джон Торторелла.

Шоу: матч с «Коламбусом» будет для «Монреаля» главной игрой года

Победа позволила «мундирам» не только обогнать «Монреаль», но и максимально приблизиться к «Каролине», которая владеет первой кубковой «уайлд кард». Если «Блю Джекетс» сможет подняться на одну ступеньку выше, то избежит встречи в первом раунде с победителем регулярного чемпионата «Тампой», против которой у парней из Огайо будет минимум шансов. Серия против «Вашингтона» также будет непростой, но стоит вспомнить прошлогодний плей-офф, когда в первом раунде «Коламбус» вёл у «столичных» 2-0 в серии, и лишь труднейшая победа в овертайме третьего матча позволила команде Овечкина переломить ход борьбы.

Финишный календарь у «мундиров» достаточно спокойный и дающий шансы на успех — из пяти соперников лишь двое попадают в зону плей-офф.



«Коламбус», оставшиеся матчи: «Нэшвилл» (г), «Баффало» (г), «Бостон» (д), «Рейнджерс» (г), «Оттава» (г).

Шансы «Коламбуса», по данным MoneyPuck.com:



Попадание в плей-офф — 78,84%

Проход во второй раунд — 32,3%

Финальное количество очков — 96.

Первая «уайлд кард» — 34%.

Вторая «уайлд кард» — 39,7%.

Третье место в дивизионе — 4,6%.

Победа в Кубке Стэнли — 3,4%.

«Монреаль» в растерянности

«Канадцы» после поражения от «Блю Джекетс» находятся в подавленном состоянии, и дело даже не столько в математических шансах, сколько в календаре, который у «Монреаля» на финише регулярки просто убийственный.



«Монреаль», оставшиеся матчи: «Виннипег» (г), «Тампа-Бэй» (д), «Вашингтон» (г), «Торонто» (д).

Встречи с обоими лидерами дивизионов, визит к очень сильному «Виннипегу» и заключительная принципиальная битва с «Мэйпл Лифс», которым «Монреаль» проиграл три матча из трёх — это очень непростая задача. Статистики оценивают шансы «Канадиенс» на попадание в плей-офф в 35,24%, но при этом бороться «хабы» смогут преимущественно лишь за вторую «уайлд кард» (25,8%).



«Мы сами упустили победу в матче с «Коламбусом», сделали слишком много ошибок. Увы, мы упростили им задачу, но мы идём дальше. Надо выигрывать и не забивать голову раскладами. Мы готовимся к нашей следующей игре в Виннипеге. Если мы найдём способ победить, то всё может повернуться в нашу пользу», — сказал помощник капитана «Монреаля» Брендан Галлахер. «Результат последнего матча не имеет значения. Кроме того, это большой опыт для молодых ребят. Едем в Виннипег и сосредотачиваемся на этом матче. Вся наша энергия должна быть сфокусирована только на этом», — подтвердил наставник Клод Жюльен.



В случае если прославленный клуб не попадёт в плей-офф, это будет уже третий раз за четыре последних сезона.

«Каролина»: первый плей-офф за 10 лет

Впрочем, если говорить о затянувшейся полосе неучастия в розыгрыше Кубка Стэнли, то обойти стороной «Каролину» просто невозможно. Последний раз «ураганы» играли в плей-офф 10 лет назад, когда ещё в строю были осколки чемпионской команды сезона-2005/06, и тогда «Харрикейнз» дошли до финала Восточной конференции.



Нынешней «Каролине» такие подвиги вряд ли будут по плечу, но само попадание в плей-офф для молодой команды и тренера-новичка Рода Бриндамора будет хорошим результатом. Более того, если в субботу «ураганы» смогут победить «Пингвинз» и оставить соперника без бонусных очков за поражение вне основного времени, то заметно увеличат свои шансы на то, чтобы уйти из опасной зоны «уайлд кард» и подняться на третью строчку Столичного дивизиона.

Как Свечников стал шайбой. Никто в НХЛ не празднует так, как «Каролина» Они поняли, что хоккей должен быть весёлым. И понеслось.

Оставшиеся матчи: «Питтсбург» (г), «Торонто» (г), «Нью-Джерси» (д), «Филадельфия» (г).



Третье место в дивизионе с большой долей вероятности приведёт «Харрикейнз» к соперничеству в первом раунде с «Нью-Йорк Айлендерс», который три раза обыграл «Каролину» в нынешнем сезоне.



В любом случае задачу-минимум Свечников и компания практически выполнили. Шансы на попадание в плей-офф составляют 86,31%, вероятность обладания первой «уайлд-кард» — 40,2%.

«Тампа» ждёт встречи с Панариным?

Среди остальных интриг особый интерес вызывает будущий соперник «Тампы» по первому раунду. Нынешний обладатель «Президент Трофи» свысока наблюдает за борьбой около кубковой ватерлинии, но вслух свои предпочтения никто из игроков и тренеров не говорит.



Все трое потенциальных соперников для «молний» выглядят удобными: у «Каролины» южане выиграли в нынешнем регулярном чемпионате три матча из трёх, у «Монреаля» — два из двух при одной несыгранной встрече. Однако самыми желанными оппонентами, без сомнения, являются подопечные Джона Тортореллы, поскольку «Коламбус» в этом году проигрывал «Тампе» исключительно крупно. За три сыгранных матча «мундиры» пропустили от «Лайтнинг» 17 шайб, забив всего трижды. Кучеров против Панарина, дуэль Василевского и Бобровского – что может быть интереснее?

Овечкин не попал в пустые ворота. Забьёт 50 голов, но не получит «Ришара»? Конкуренты очень близко. Одного из них тащит Макдэвид, а другой лидирует в лиге по количеству голов без большинства.

«Торонто», который в последних матчах играет крайне нестабильно, вряд ли сможет избежать встречи в первом раунде с крайне неприятным для себя «Бостоном», а вот в Столичном дивизионе возможны варианты. Если «Вашингтон» упустит победу в дивизионе в пользу «Айлендерс», то уже на старте плей-офф нас будет ждать старая-добрая битва «Кэпиталз» против «Питтсбурга», и вряд ли такая перспектива выглядит для команды Овечкина желанной.

Для «пингвинов» уйти от противостояния с «Вашингтоном» тоже было бы неплохо: у неопытного в кубковых делах «Айлендерс» команда Майка Салливана выиграла два матча из двух, а со «столичными» все встречи сезона были чрезвычайно упорными и завершились в одну шайбу (2:1, 1:2, 7:6 ОТ).

Пары плей-офф на текущий момент:



«Тампа-Бэй» — «Коламбус»,

«Вашингтон» — «Каролина»,

«Айлендерс» — «Питтсбург»,

«Бостон» — «Торонто».