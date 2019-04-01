Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Узбекистана

ФХР подписала меморандум о сотрудничестве с Федерацией хоккея Узбекистана
Хоккей / Прочие

Федерации хоккея России и Узбекистана заключили меморандум о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея Узбекистана Бахтиёр Фазылов.

Соглашение определяет принципы дальнейшего сотрудничества в различных направлениях — проведение товарищеских матчей по хоккею, соревнований между детско-юношескими командами двух стран и иных мероприятий. Соглашение также предусматривает содействие в реализации программ подготовки судей и тренеров, организации и проведении научно-методических конференций и семинаров.

В рамках встречи стороны обсудили тему детско-юношеского хоккея. Федерация хоккея России выразила готовность передать коллегам свои наработки по Национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина».

Кроме того участники встречи обсудили вопрос участия хоккейного клуба «Ташкент» в чемпионате ВХЛ — Кубке Шёлкового пути и договорились о сотрудничестве в реализации этой задачи.

Клуб из Узбекистана будет играть в ВХЛ, после ОИ-2022 он может войти в КХЛ
Хоккей в Узбекистане. Мечтают о КХЛ и помнят зарубы с «Салаватом Юлаевым»
Наш корреспондент побывал в Ташкенте, где увидел открытие арены и узнал, зачем там нужен хоккей.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент