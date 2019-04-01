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Сергей Бобровский — первая звезда недели в НХЛ

Сергей Бобровский — первая звезда недели в НХЛ
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте определила трёх лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.

Лучшим игроком недели стал российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский. В четырёх играх недели вратарь оформил два шат-аута, в среднем отражая 96,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,00.

Второй звездой стал нападающий «Детройт Ред Уингз» Тайлер Бертуцци, заработавший 10 (3+7) баллов в четырёх играх.

Замкнул тройку лучших хоккеистов недели вратарь «Аризоны Койотс» Дарси Кюмпер, выигравший две проведённых игры из трёх и отражающий 97,9% бросков при коэффициенте надёжности 0,65.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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