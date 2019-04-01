Робинсон: игрокам ЦСКА нужно было играть по Прохоркину, а не по шайбе

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон подвёл итоги встречи со СКА (1:2 ОТ, 2-1 в серии).



«Шайба скакала, и мы, наверное, больше внимания обращали на неё, а не на игрока. Ему повезло с отскоком, и он смог забить. Надо было играть по Прохоркину, а не по шайбе. Матч закончен, счёт в серии — 2-1. Надо забыть об этой игре и готовиться к следующей.



План на матч был играть от обороны? Мы команда, которая много внимания уделяет обороне. Мы весь сезон придерживались этой стратегии, в плей-офф ничего не изменилось. Будем показывать свою игру и фокусироваться на том, что у нас получается лучше всего, а это оборона», — передаёт слова Робинсона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Счёт во встрече был открыт на последней секунде первого периода — форвард ЦСКА Андрей Светлаков перехватил шайбу после ошибки Патрика Херсли и отдал голевой пас на Павла Карнаухова. Коллектив Ильи Воробьёва сравнял счёт на 28-й минуте благодаря точному броску Александра Барабанова. Остаток основного времени прошёл без заброшенных шайб, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс бросок Николая Прохоркина.