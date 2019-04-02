3 передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Оттавой», у Сергачёва 2 очка

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2.

Одним из главных героев встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик. Теперь на его счету 125 (39+86) очков. Два балла набрал Михаил Сергачёв – гол и результативная передача. Также у «молний» заброшенными шайбами отметились Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос, Янни Гурд оформил дубль. У «сенаторов» голы на счету Брэди Ткачука и Макса Веронно.

Также на счету Кучерова показатель полезности «+3», бросок в створ и 2 минуты штрафа за 19.36 на льду (3.57 – в большинстве). У Сергачёва «+2», 6 бросков и 2 силовых приёма за 20.06. Андрей Василевский отразил 22 броска из 24.