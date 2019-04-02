Кучеров стал 9-м европейцем в истории НХЛ по количеству очков за сезон

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Оттавой Сенаторз» — 5:2. Второй звездой встречи стал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, оформивший ассистентский хет-трик.

Кучеров набрал 125 очков в 79 матчах – 39 голов и 86 результативных передач. Он стал девятым европейцем в истории лиги по количеству баллов за сезон, опередив результаты Яромира Ягра в сезоне-2005/06 (123 очка) и Петера Штястны – 124 балла в сезоне 1982/83.

Также в прошедшей встрече на его счету показатель полезности «+3», бросок в створ и 2 минуты штрафа за 19.36 на льду (3.57 – в большинстве)

В бомбардирской гонке Кучеров опережает Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 11 очков.