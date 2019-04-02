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Барков повторил сезонный рекорд Буре по очкам за «Флориду»

Барков повторил сезонный рекорд Буре по очкам за «Флориду»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» — 5:3. Первой звездой встречи стал капитан хозяев Александр Барков, оформивший ассистентский хет-трик. Также на его счету показатель полезности «+3», 2 броска в створ и блок-шот за 18.25 на льду.

Барков проводит лучший сезон в карьере. В 80 матчах на его счету 94 балла – 34 гола и 60 результативных передач при показателе полезности «-4». Форвард повторил сезонный рекорд Павла Буре по количеству очков. Только россиянин набрал 94 (58+36) балла в 74 встречах.

Барков стал второй звездой игрового дня.

«Флорида» одержала третью победу кряду и занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 84 очка.

«Флорида» обыграла «Вашингтон», у Кузнецова гол, у Овечкина — передача
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