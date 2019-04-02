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Джон Таварес впервые поразил ворота «Айлендерс», принеся победу «Торонто»

Джон Таварес впервые поразил ворота «Айлендерс», принеся победу «Торонто»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торото Мэйпл Лифс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. В составе канадской команды отличились Калле Розен и Джон Таварес (победный гол).

Для Тавареса эта шайба стала 46-й в сезоне и первой в ворота бывшей команды. Он проводил второй матч на арене «островитян» после ухода в «Лифс» в качестве свободного агента. Болельщики «Айлендерс» встретили шайбу экс-капитана гулом и неодобрительным свистом.

Видео можно посмотреть на канале SPORTSNET в YouTube.

Во время матча, который состоялся 1 марта и завершился победой «островитян» (6:1), был продемонстрирован видеотрибьют, посвящённый форварду гостей Джону Таваресу. Он всю карьеру выступал за «островитян», но летом покинул клуб и решил присоединиться к «Торонто». Болельщики хозяев освистали форварда во время показа видео.

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