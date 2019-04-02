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Ламорелло: нас не очень беспокоит то, что в «Айлендерс» нет снайперов

Ламорелло: нас не очень беспокоит то, что в «Айлендерс» нет снайперов
Хоккей / НХЛ

Генеральный менеджер клуба «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло поделился мнением об игре своей команды в преддверии начала плей-офф.

«Для того чтобы добиться успеха, надо действовать как единое целое. И эта команда играет именно так.

Тактика с упором на оборону? Если достучаться до игроков, этот показатель можно улучшить. Это реально. Для того чтобы дисциплинированно играть в обороне, талант не нужен. Надо работать, потому что это тяжёлый труд. У человека могут быть способности, которые помогут ему играть в нападении, — катание, дриблинг, другие качества. Тогда ему это даётся легко. Но мы просим всех ребят вместе решать одну задачу.

Нас не очень беспокоит, что у нас в команде нет снайперов. У нас одна миссия — победить. Единственный способ добиться этого — сплотиться вокруг задачи, поставленной перед командой, и всем вместе скрупулёзно выполнять все указания тренера», — цитирует Ламорелло официальный сайт НХЛ.

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