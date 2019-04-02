«Салават» – «Авангард»: Бурмистров – в составе хозяев, Зернов – в заявке гостей

«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на третий матч серии финала Восточной конференции, сообщает из Уфы корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Игра состоится сегодня, 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В первом матче омский клуб одержал победу со счётом 4:3 ОТ, а во второй встрече «ястребы» выиграли со счётом 4:1.



Стоит отметить, что в состав хозяев вернулся отбывший дисквалификацию Александр Бурмистров, а в заявке гостей оказался залечивший травму Денис Зернов, который оказался с краю четвёртого звена со Стасем и Петровым.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;

Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;

Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.



«Авангард»:



Бобков (Налимов);

Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;

Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;

Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;

Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.

Сможет ли «Салават» выиграть у «Авангарда» первый матч в Уфе?