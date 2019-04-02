«Салават Юлаев» и «Авангард» определились с составами на третий матч серии финала Восточной конференции, сообщает из Уфы корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Игра состоится сегодня, 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В первом матче омский клуб одержал победу со счётом 4:3 ОТ, а во второй встрече «ястребы» выиграли со счётом 4:1.
Стоит отметить, что в состав хозяев вернулся отбывший дисквалификацию Александр Бурмистров, а в заявке гостей оказался залечивший травму Денис Зернов, который оказался с краю четвёртого звена со Стасем и Петровым.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Арзамасцев — Коледов, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Сергеев — Семёнов, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Гиматов — Хохряков — Майоров.
«Авангард»:
Бобков (Налимов);
Медведев — Франсон, Столберг — Деарне — Бек;
Емелин — Покка, Широков — Семёнов — Манукян;
Пивцакин — Чудинов, Шумаков — Фисенко — Галимов;
Мартынов, Яремчук, Зернов — Стась — Петров.
«Салават» – «Авангард»: Бурмистров – в составе хозяев, Зернов – в заявке гостей