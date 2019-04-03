Валерий Ничушкин не попал в состав «Далласа» на матч с «Филадельфией»

«Даллас Старз» принимает «Филадельфию Флайерз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. По ходу первого периода счёт не открыт.

Нападающий «Далласа» Валерий Ничушкин не принимает участия в игре, уступив место в составе восстановившемуся после травмы Матсу Цуккарелло. В этом сезоне 24-летний челябинец стал первым полевым хоккеистом, кто за 50 и более матчей регулярного чемпионата не забил ни одного гола и не набрал штрафных минут.

В последнем матче «Далласа» с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 Б) Валерий сыграл 8 минут 24 секунды. Безголевая серия воспитанника «Трактора» насчитывает уже 57 матчей со старта чемпионата.

В нынешнем сезоне на счету Ничушкина 10 (0+10) очков при показателе полезности «-4». Валерий произвёл 65 бросков в створ ворот.