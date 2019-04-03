Итоги дня НХЛ для россиян: успех Радулова и Задорова, игровое время Ковальчука

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 13 представителей России.

В четырёх результативных атаках «Далласа» принял участие российский нападающий Александр Радулов, который оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам. Россиянин впервые в сезоне набрал четыре очка за матч. Один из лучших матчей в чемпионате провёл защитник «Колорадо» Никита Задоров — одна результативная передача при показателе полезности "+3". Нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук отметился двумя бросками в створ, проведя на льду всего 10 минут 10 секунд. Для голкипера «Коламбуса» Сергея Бобровского игра была завершена после четвёртой пропущенной шайбы (он отразил 19 бросков из 23). Одна из шайб стала крайне курьёзной.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Бобровский «Коламбус» 19 из 23 82,6 2:6 Худобин «Даллас» 32 из 34 94,1 6:2 Варламов «Колорадо» 27 из 29 93,1 6:2