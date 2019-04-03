Макдэвид: «Эдмонтон» до последнего оставался в борьбе, но потом просто поплыл

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о выступлении «нефтяников» в нынешнем сезоне. Канадская команда в 12-й раз за 13 лет не сумела попасть в плей-офф.



«У нас даже нет генерального менеджера, так что я не думаю, что комментарии относительно следующего сезона уместны. «Эдмонтону» предстоит со многим разобраться. Надеюсь, нам удастся найти нужного человека и собрать хорошую команду.



Мы просто недостаточно хороши. Это длилось весь год. Мы позволяли случаться сериям с поражениями, а надо уметь быстро останавливать кровотечение. В этой лиге права на ошибку почти нет. Мы сделали всё, чтобы до последнего оставаться в борьбе, но всё же было слишком поздно.



Сезон вышел сумасшедшим. Было хорошее и плохое. Настоящие американские горки. Эмоционально пришлось очень непросто. Психологически было сложно заставлять себя постоянно двигаться вперёд, но мы никогда не теряли шансов. «Эдмонтон» был близко к зоне плей-офф, но потом просто поплыл», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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