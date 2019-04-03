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Кемппайнен: если исключим недочёты, шансы выиграть серию у «Авангарда» будут

Кемппайнен: если исключим недочёты, шансы выиграть серию у «Авангарда» будут
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Йоонас Кемппайнен поделился мнением о серии финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (1-2). В третьем матче, который прошёл в Уфе, хозяева одержали победу со счётом 5:1.

«К сожалению, мы не использовали моменты в первых двух матчах, а также много ошибались в обороне. Из-за этого не смогли добиться комфортного для себя счёта в серии перед домашними матчами, но, если продолжим придерживаться своего плана и исключим отдельные недочёты, шансы выиграть серию у нас будут», — приводят слова Кемппайнена «Известия».

Четвёртый матч серии состоится завтра, 4 апреля, в столице Башкортостана. В финальной серии Западной конференции ЦСКА после трёх матчей обыгрывает СКА со счётом 2-1.

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