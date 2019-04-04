В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» дома в серии буллитов обыграл «Сент-Луис Блюз» — 4:3.

Первой звездой встречи стал форвард хозяев Патрик Кейн. На его счету гол, результативная передача и шесть бросков в створ за 23.31 на льду (2.35 – в большинстве).

Нападающий довёл количество очков в регулярном сезоне до 107 – 42 гола и 65 результативных передач. Он обновил личный рекорд по очкам. Кейн провёл самый результативный сезон среди американцев за последние 26 лет. На этом отрезке национальный рекорд принадлежит Пэту Лафонтэну (148, сезон-1992/93). Дважды отметку 110 очков преодолевал Кевин Стивенс (112 и 111), в сезоне-1988/89 Джо Маллен набрал 110 очков. Следующий результат установил Кейн.